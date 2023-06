Sanità: Schlein, difesa da tagli del governo fra le priorità del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa della sanità pubblica dai tagli che il governo guidato da Giorgia Meloni sta facendo è una delle priorità fondamentali su cui il Partito democratico è mobilitato in tutto il territorio nazionale. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa a Bruxelles. “Quando non metti sufficienti risorse sulla sanità pubblica, quando le regioni hanno avuto costi enormi a causa del Covid senza essere ristorate, significa che accetti di tagliare i servizi alle persone, e noi non siamo d’accordo”. “Vorremmo che il Pnrr, altro tema fondamentale della mobilitazione del Pd, servisse per creare la sanità del futuro, quella della prossimità, delle case della comunità, quella che non fa mancare il personale nei reparti e negli ospedali, a partire dai medici di base, quella che non accetta liste di attesa di due anni per un semplice esame. (Res)