Francia: Borne su 17enne morto durante un controllo, intervento polizia non conforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento della polizia nell'ambito del controllo stradale durante il quale ha perso la vita un giovane di 17 anni a Nanterre, nei pressi di Parigi, non è in modo evidente "conforme alle regole". Lo ha detto la premier francese, Elisabeth Borne, intervenendo in Senato. "Portare l'uniforme, significa rispondere ad un dovere di esemplarità", ha detto Borne nell'emiciclo. Da un video circolato sui social network, si vede il momento in cui due agenti di polizia, pistole alla mano, fermano il giovane in auto. Dopo qualche minuto, la macchina riparte improvvisamente. A quel puntosi sente la detonazione di uno sparo. L'agente sospettato di aver sparato è in stato di fermo. L'Assemblea nazionale ha osservato un minuto di silenzio. Durante una visita a Marsiglia, il presidente Emmanuel Macron ha definito "inspiegabile e"imperdonabile" quanto accaduto. "Niente, niente giustifica la morte di un giovane", ha aggiunto il capo dello Stato. Ilsindacato di polizia Alliance ha definito "inconcepibili" le parole di Macron. (segue) (Frp)