Francia: Borne su 17enne morto durante un controllo, intervento polizia non conforme (2)

- L'episodio ha provocato violenti scontri questa notte a Nanterre e in altri comuni della banlieue di Parigi tra alcuni residenti locali scesi in strada a protestare e le forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha dichiarato che sono stati disposti 31 fermi, mentre sono 24 i feriti tra le forze dell'ordine. Per questa sera le autorità dispiegheranno nelle zone più sensibile 2 mila agenti. La madre del ragazzo morto, ha lanciato un appello per un corteo da tenere a Nanterre in ricordo del figlio, spiegando che sarà una forma di "rivolta" contro l'azione degli agenti. (Frp)