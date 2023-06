Imprese: Airbus selezionata per progetti chiave del Fondo europeo per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus partecipa a 10 progetti di ricerca e sviluppo collaborativi nel settore della difesa finanziati dalla Commissione europea nell'ambito del Fondo europeo per la difesa (Fed). Il 26 giugno la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di finanziare 41 progetti di ricerca e sviluppo collaborativi nel settore della difesa con un budget complessivo di 832 milioni di euro. La decisione relativa al finanziamento è stata presa a seguito dell'invito a presentare proposte pubblicato nel 2022. Le proposte del Fed sono finalizzate a sostenere progetti di capacità di difesa di alto livello in settori critici quali il combattimento navale, terrestre e aereo, il sistema di allarme rapido spaziale e il settore informatico. "In tempi in cui le singole nazioni sono protettive nei confronti dei rispettivi campioni nazionali, la collaborazione europea è più importante che mai per creare le dimensioni necessarie per la difesa in Europa", ha dichiarato Mike Schoellhorn, amministratore delegato di Airbus Defence and Space. (segue) (Com)