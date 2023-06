Imprese: Airbus selezionata per progetti chiave del Fondo europeo per la difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero ringraziare la Commissione europea per il suo incessante impegno nel promuovere la cooperazione tra gli Stati membri. Airbus Defence and Space guiderà quattro dei dieci progetti e contribuirà ad altri sei con la propria esperienza. Siamo impegnati a fare di questi progetti delle storie di successo europee". I progetti che vedono la partecipazione di Airbus sono 10, ed è previsto che l'azienda ne coordini quattro: the Single European Sky and InterOPerability; EUropean Cyber and INFormation warfare toolbox; a Future Air System for European Tactical Transportation; Space based Persistent ISR for Defence and Europe Reinforcement. La Commissione europea ha annunciato che avvierà la preparazione delle convenzioni di sovvenzione con i consorzi selezionati. Nell'attesa della conclusione positiva di questi preparativi, la firma delle convenzioni di sovvenzione è prevista entro la fine dell'anno. (Com)