Ue: De Poli (Udc), giuste critiche su politiche Bce, serve scudo per proteggere economia reale

- Esprimiamo fiducia alla linea espressa dal governo sul Consiglio europeo. “C’è bisogno di voltare pagina in Europa: condividiamo le critiche espresse sulla politica monetaria”. Così il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli, commentando in Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. “Con l’inflazione che cresce, serve creare uno scudo che protegga l’economia reale e, quindi, cittadini famiglie e imprese”, ha aggiunto De Poli. (Rin)