Pnrr: Schlein, governo rischia di far perdere un’occasione storica

- Sul Pnrr il governo rischia di far perdere un’occasione storica al Paese, di ammodernarlo con investimenti fondamentali, orientati dalle scelte europee per affrontare il futuro. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa a Bruxelles. “Gli investimenti devono riguardare conversione ecologica, trasformazione digitale, ma anche coesione sociale e territoriale, che il governo Meloni sta minando con una scelta come quella dell’autonomia differenziata, che spacca ulteriormente il Paese, che invece ha bisogno di essere ricucito”, ha affermato la segretaria democratica. (Beb)