Ucraina: Zelensky incontra Duda e Nauseda a Kiev, al centro situazione al fronte e adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi un incontro trilaterale a Kiev con gli omologhi della Polonia, Andrzej Duda, e della Lituania, Gitanas Nauseda. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta. Zelensky ha detto di aver discusso con i suoi colleghi la situazione al fronte, l'integrazione europea e la "formula della pace" ucraina. "Ho informato (Duda e Nauseda) delle azioni attive dei nostri soldati sul fronte che stanno ora (...) liberando la nostra terra", ha affermato Zelensky. Nell'agenda è stata anche la questione dei preparativi per il prossimo vertice della Nato. Il presidente dell'Ucraina ha sottolineato che l'Alleanza ha una reale opportunità di finalizzare l'invito dell'Ucraina alla Nato. "La Russia sta perdendo questa guerra, nessuno in Europa ne dubita. Troveremo pace, una vera sicurezza per i nostri popoli. Lo faremo tutti insieme in unità, rafforzandosi a vicenda, rafforzando la nostra alleanza, in particolare la Nato, rafforzando l'Ue e il nostro stile di vita europeo comune", ha concluso Zelensky. (Kiu)