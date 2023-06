Svezia: uomo che ha bruciato il Corano sospettato per incitamento all’odio razziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha strappato un Corano e gli ha dato fuoco nei pressi della principale moschera di Stoccolma. Lo ha riferito il quotidiano svedese “Aftonbladet”. Salwan Momika, 37 anni, è ora sospettato per incitamento all’odio razziale. Diverse persone si sono radunate nei pressi del sito intorno a ora di pranzo, dopo che Momika, 37 anni, ha ricevuto dalla polizia il permesso di procedere con la dimostrazione. Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre ha cercato di scagliare sassi contro Momika. Quest’ultimo è originario dell’Iraq e ha dichiarato prima del gesto: “Bruceremo il Corano. Diremo: ‘svegliati Svezia’. “Questa è democrazia. E’ in pericolo se diciamo che questa cosa non si può fare”. In precedenza, la polizia di Stoccolma ha autorizzato la sua richiesta di poter dare fuoco al Corano all’esterno della moschea di Soedermalm. Tale autorizzazione concessa dalle forze dell’ordine è giunta dopo che la Corte d’appello svedese ha emesso una sentenza contraria ai divieti imposti dalla polizia a manifestazioni di questo genere. In precedenza le forze dell’ordine hanno impedito queste dimostrazioni a causa del rischio di attentati. (Sts)