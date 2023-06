Diritti: Spagna, bandiera Lgtbi scompare da diversi comuni e regioni governati da popolari e Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingresso del partito sovranista Vox in numerosi consigli comunali e regionali ha portato alla scomparsa delle bandiere Lgtbi dai palazzi istituzionali di varie città, che solitamente le appendono in segno di sostegno al collettivo in occasione della Giornata internazionale dell'orgoglio. Per il secondo anno consecutivo la sede del Parlamento della Castiglia e Leon, la prima istituzione regionale dove Vox ha ottenuto incarichi di governo nel 2022, la bandiera non è stata esposta per il secondo anno consecutivo. Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ne ha appesa una sul balcone dal suo gruppo ed il presidente del parlamento regionale, Carlos Pollan di Vox ha minacciato di denunciare i socialisti alludendo alla giurisprudenza della Corte suprema che vieta di collocare simboli "non ufficiali" nelle sedi istituzionali. Nel Parlamento valenciano, presieduto da lunedì scorso da Llanos Masso (Vox), la bandiera Lgtbi non è stata appesa sulla facciata del Parlamento per la prima volta dal 2015. (segue) (Spm)