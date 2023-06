Diritti: Spagna, bandiera Lgtbi scompare da diversi comuni e regioni governati da popolari e Vox (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Consiglio comunale di Valladolid, la squadra di governo formata dal Partito popolare (Pp) e Vox ha deciso di non collocare l'emblema Lgtbi. A Madrid, il sindaco popolare José Luis Martinez Almeida aveva già preso anni fa la decisione di non appendere questo simbolo sulla facciata del municipio, adducendo come argomento la sentenza della Corte suprema cha stabilito il divieto di esporre bandiere non ufficiali all'esterno degli edifici pubblici. Sempre nella Comunità di Madrid, i municipi di Alcalá de Henares, Algete e Boadilla del Monte, guidati dal Pp con il sostegno di Vox la bandiera arcobaleno non è stata esposta. Al contrario, i popolari hanno deciso di appendere il simbolo Lgtbi in alcuni consigli comunali in cui governa da solo, come Valencia, Malaga, Castellon de la Plana, Logrono, Saragozza. (Spm)