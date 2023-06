Speciale energia: Cipro-Italia, presidente Christodoulides, incontro con Ad Eni Descalzi “produttivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro che si è svolto a Nicosia tra il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, e l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, è stato “produttivo”. È quanto si legge in un messaggio pubblicato su Twitter dall’ufficio presidenziale cipriota. Al colloquio era presente anche il ministro dell’Energia di Cipro, George Papanastasiou. Al centro dell’incontro c’è stata l’attività di Eni nel Paese. Come ha reso noto la multinazionale in un comunicato, Descalzi ha illustrato i prossimi passi che la compagnia intende compiere per ottimizzare il valore delle recenti scoperte effettuate. Le parti hanno inoltre discusso di approfondire ulteriormente il ruolo di Eni nell'ambito della mobilità sostenibile a Cipro, in particolare nella distribuzione e nell'utilizzo dei biocarburanti. (Gra)