Emilia Romagna: Fontana, con pandemia ha dimostrato grandissima capacità, scelta opportuna

- La scelta del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per l'emergenza in Emilia Romagna dopo la calamità dovuta al maltempo, è stata "molto opportuna" perché "ha dimostrato in epoca di pandemia la sua grandissima capacità". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "Credo - ha proseguito il presidente - che abbia saputo cambiare il corso di quel momento particolarmente complesso. Io posso dire che con l’arrivo di Figliuolo anche da parte nostra ci è stata la possibilità di avere la previsione di quello che sarebbe successo. Ha sempre mantenuto gli impegni che si era assunto e quindi è chiaro anche che per progettare e programmare la nostra attività quella era una cosa assolutamente fondamentale e quindi credo che sia stata una scelta molto opportuna". (Rem)