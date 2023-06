Clima: comunicazione Ue su impatto cambiamenti climatici su sicurezza e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, hanno adottato una comunicazione congiunta che stabilisce come l'Unione europea affronterà il crescente impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale nei settori della pace, della sicurezza e della difesa. "I ricorrenti estremi climatici, l'innalzamento delle temperature e del livello del mare, la desertificazione, la scarsità d'acqua, biodiversità, l'inquinamento e la contaminazione ambientale minacciano la salute e il benessere dell'umanità e possono creare maggiori spostamenti, movimenti migratori, pandemie, disordini sociali, instabilità e persino conflitti. Anche le forze armate europee devono confrontarsi con le mutevoli e impegnative condizioni operative dovute ai cambiamenti climatici", si legge in una nota della Commissione europea. Con la comunicazione congiunta, l'Ue intende integrare meglio il nesso tra clima, pace e sicurezza nelle politiche esterne dell'Ue, con una serie di azioni concrete che coprono l'intero spettro di dati, politiche, missioni, difesa e cooperazione con i partner terzi, per garantire che gli impatti vengano considerati a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche esterne, della pianificazione e delle operazioni. Il documento illustra il piano dell'Ue dei suoi partner per diventare più resilienti e sicuri di fronte all'intensificarsi della crisi climatica, e migliora le connessioni tra le diverse politiche, per garantire che l'azione e le capacità esterne siano adatte ad affrontare queste sfide. (segue) (Beb)