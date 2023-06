Clima: comunicazione Ue su impatto cambiamenti climatici su sicurezza e difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunicazione congiunta definisce quattro priorità principali: rafforzare la pianificazione, il processo decisionale e l'attuazione, attraverso analisi affidabili e accessibili, basate su dati concreti sul nesso tra clima e sicurezza; rendere operativa la risposta alle sfide del clima e della sicurezza nell'azione esterna dell'Ue, tra l'altro integrando il nesso tra clima e sicurezza nelle analisi dei conflitti regionali e nazionali; migliorare le misure di adattamento al clima e di mitigazione delle operazioni e delle infrastrutture civili e militari degli Stati membri e delle loro infrastrutture, per ridurre i costi e l'impronta di carbonio, garantendo al tempo stesso che l'efficacia operativa sia mantenuta; rafforzare i partenariati internazionali attraverso i forum multilaterali e con partner come la Nato, in linea con l'agenda dell'Ue sui cambiamenti climatici e l'ambiente. Per realizzare queste priorità, si legge in una nota della Commissione, l'Unione europea metterà in atto circa 30 azioni, tra cui l'istituzione di un centro dati e analisi sulla sicurezza climatica e ambientale all'interno del Centro satellitare dell'Ue; l'impiego di consulenti ambientali nelle missioni e nelle operazioni della Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) dell'Ue; la creazione di piattaforme di formazione a livello nazionale ed europeo, come la Piattaforma di formazione dell'Ue su clima, sicurezza e difesa; lo sviluppo di analisi e studi approfonditi sulle politiche e le azioni correlate, in particolare nelle aree geografiche vulnerabili, come il Sahel o l'Artico. (Beb)