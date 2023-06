Israele-Marocco: telefonata tra ministri della Difesa, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, e l’omologo del Marocco, Abdellatif Loudiyi, hanno parlato al telefono dei crescenti legami nel settore della Difesa. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui le parti hanno discusso “dei legami nell’ambito della difesa tra le due parti, significative per la sicurezza regionale e la stabilità, e hanno sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione”. In occasione della festa musulmana del sacrificio, Eid al Adha, Gallant ha porto gli auguri all’omologo, al Paese e al re del Marocco, Mohammed VI. I due Paesi hanno riavviato le relazioni diplomatiche a dicembre 2020, mentre nel 2021 hanno firmato un memorandum d'intesa riguardante la cooperazione militare e di sicurezza, in base al quale la vendita di armi e l'addestramento militare sono diventate un elemento centrale nelle relazioni tra i due Paesi. Da allora si sono susseguite visite reciproche per rafforzare i legami, soprattutto nell'ambito dell'economia e della sicurezza. Inoltre, ultimamente, le Forze armate reali del Marocco hanno acquistato i droni SpyX realizzati dallo specialista israeliano di armi BlueBird Aero Systems. (Res)