Tlc: Cgil, Fiom e Slc, necessaria cabina di regia, in ballo sviluppo Paese e occupazione

24 luglio 2021

- Si è svolto ieri pomeriggio, presso il Mimit il primo tavolo di confronto relativo al settore delle installazioni impianti di telecomunicazioni. "All'incontro hanno partecipato anche la Slc Cgil e la Cgil nazionale, evidenziando così quanto per la Cgil tutta il tema del Sistema delle telecomunicazioni sia di rilevanza strategica, trattandosi del settore che rappresenta l'impalcatura sulla quale si dovranno reggere le sfide della transizione digitale del paese". È quanto dichiarano in una nota la responsabile delle politiche e dei sistemi integrati di telecomunicazione della Cgil nazionale, Barbara Apuzzo, e i segretari nazionali di Fiom e Slc Silvia Simoncini e Riccardo Saccone. “La convocazione – aggiungono – è avvenuta a seguito dello sciopero indetto dalla Fiom Cgil unitamente alle altre sigle della categoria dei metalmeccanici, per chiedere interventi sul meccanismo del massimo ribasso negli appalti e l'individuazione di strumenti utili a favorire la riqualificazione di parte delle lavoratrici e dei lavoratori e accompagnare il necessario ricambio generazionale all'interno del settore". "In ballo non c'è infatti 'solo' la tenuta occupazionale di migliaia di posti di lavoro denunciata dalle due categorie di settore (e con essa, le sorti di migliaia di famiglie). In ballo – spiegano i dirigenti sindacali – c'è il raggiungimento di gran parte degli obiettivi del Pnrr che, senza una rete con prestazioni elevate e stabili non saranno raggiungibili. Così come in ballo c'è anche il posizionamento che il nostro paese avrà dentro scenari competitivi internazionali, che si fanno sempre più complessi. Una complessità che richiede visione d'insieme e risposte che puntino a mettere al centro della discussione lo sviluppo del paese e il lavoro". "Per questa ragione – sottolineano in conclusione Apuzzo, Simoncini e Saccone – in attesa della riunione con i rappresentanti dei sindacati nazionali del settore delle telecomunicazioni convocata dal ministro Urso per il prossimo 4 luglio, Cgil, Fiom e Slc hanno unitariamente già avanzato la richiesta di costituire una prima cabina di regia nazionale sul tema dell'occupazione e su quello degli appalti, che oltre al Mimit preveda anche il coinvolgimento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'incontro si è concluso con un impegno da parte del ministero di riconvocare il tavolo sui temi sopra citati per il mese di settembre”. (Rin)