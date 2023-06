Iraq: 250.000 pillole di captagon sequestrate nel cantiere di una scuola nell'ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di sicurezza dell’Iraq hanno sequestrato oggi 250.000 pillole di captagon e un chilogrammo di hashish in una scuola della città di Ramadi, nel governatorato occidentale di Anbar. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero dell’Interno iracheno, citato dall’agenzia di stampa con sede a Erbil “Basnews”. “La Direzione generale antidroga, in collaborazione con il dipartimento di Anbar, ha sequestrato 250.000 pillole di captagon e un chilogrammo di hashish all’interno del cantiere di una scuola in manutenzione”, si legge nel comunicato. Intanto, le autorità irachene hanno formulato “un rapporto di arresto”, adottando “le misure legali necessarie, conformi alle disposizioni della magistratura, per arrestare le persone coinvolte nel reato”. (Irb)