Torino: Lo Russo, questa mattina in Corso Giulio Cesare per monitorare la situazione sicurezza

- Questa mattina sono stato in corso Giulio Cesare, per monitorare direttamente la situazione complessa in cui si trova questa zona della città, causata dalla presenza di criminalità, situazioni di alloggi in pessime condizioni igienico-sanitarie e diffusi fenomeni di spaccio. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Un grazie particolare va al vicequestore aggiunto De Rosa, che mi ha illustrato il lavoro che svolge quotidianamente insieme alle colleghe e ai colleghi delle forze dell’ordine e con il supporto della nostra Polizia Municipale: il presidio sul territorio delle forze dell'ordine è fondamentale e va intensificato.Ho chiesto al Questore di aumentare ulteriormente e di rendere incisivi i controlli sul territorio, in particole nelle zone in cui è maggiormente necessario aumentare la sicurezza delle cittadine e dei cittadini, come corso Giulio Cesare, piazza Crispi, le aree limitrofe al Mercato di piazza Foroni - continua Lo Russo -. (segue) (Rpi)