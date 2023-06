Maltempo: Gribaudo (Pd), perplessi per scelta su Figliuolo, Bonaccini aveva dimostrato capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Figliuolo è una grande risorsa per il Paese, ma fa sorridere che sia Giorgia Meloni a nominarlo dopo le critiche espresse sui vaccini. “Bonaccini aveva dimostrato con i fatti la capacità di gestire le emergenze del territorio, per questo la nomina lascia perplessi". Così l'onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente Pd, ai microfoni di Radio Immagina. “Una scelta, mi viene da dire, in continuità con il governo Draghi. La nomina è però una forzatura che rischia di accentrare le competenze quando, in realtà, c'è bisogno di maggiore coesione”, aggiunge Gribaudo. (Rin)