Energia: ministra spagnola Ribera, prolungare ciclo vita centrali nucleari non conviene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è "economicamente conveniente" prolungare, come proposto dal Partito popolare, la vita delle cinque centrali nucleari esistenti in Spagna. Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, ricordando che quando è stato deciso il calendario di chiusura nel 2019, le grandi compagnie elettriche spagnole sono state "molto chiare" sul fatto di non voler investire in un nuovo ciclo di vita, perché l'esborso non sarebbe stato "redditizio". Il calendario di chiusura progressivo concordato è previsto tra il 2027 ed il 2035. Ribera ha discusso sulle questioni energetiche con il presidente del governo, Pedro Sanchez, durante un evento del Partito socialista operaio spagnolo. Ieri il governo ha annunciato il nuovo Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), che aggiorna gli obiettivi per l'implementazione delle energie rinnovabili e di altre tecnologie per ridurre i gas serra generati dall'economia spagnola. (segue) (Spm)