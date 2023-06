Energia: ministra spagnola Ribera, prolungare ciclo vita centrali nucleari non conviene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo piano, i cui obiettivi sono orientati al 2030, prevede già "il ritiro ordinato e scaglionato" degli impianti nucleari entro la fine di questo decennio, anche se secondo il calendario concordato non sarà completato fino al 2035. Questi impianti devono affrontare concorrenti come il solare, l'eolico e lo stoccaggio, i cui costi continuano a scendere e che hanno il chiaro sostegno delle istituzioni europee, per combattere il cambiamento climatico. Ribera ha insistito sul fatto che un nuovo ciclo di vita per le centrali nucleari "non ha senso" dal punto di vista economico ed è "contestato dal punto di vista sociale", motivo per cui le aziende probabilmente preferirebbero reindirizzare i loro investimenti verso le energie rinnovabili e lo stoccaggio. (Spm)