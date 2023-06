Inflazione: Conte, Meloni non reciti ruolo analista finanziario, intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni “nel suo intervento oggi ha riconosciuto che l’inflazione è una tassa occulta che si è abbattuta sugli italiani. Noi riconosciamo da mesi che è una tassa patrimoniale, con l'erosione da 61 miliardi dai conti correnti dei risparmiatori italiani. Meloni non può venire oggi in Aula e limitarsi a recitare il ruolo dell'analista finanziario”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula della Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. “Non può prendersela con la Bce”, ha proseguito. “Prendete soldi dagli extraprofitti e utilizzateli contro il carovita. Noi vi abbiamo anche scritto la norma, ma non possiamo infondervi il coraggio che non avete”, ha concluso. (Rin)