Istruzione: Chinnici (Ppe), “azioni mirate ed efficaci per digitalizzazione delle scuole dell’Ue”

- “Gli Stati membri non hanno utilizzato i finanziamenti dell’Ue in modo sufficientemente mirato e la frammentazione degli interventi finanziati dal bilancio ha contribuito ad ostacolare il coordinamento tra la strategia dell’Ue e le strategie nazionali o regionali, limitandone, di conseguenza, l’impatto”. E’ quanto ha detto Caterina Chinnici, europarlamentare del Ppe nel corso della Relazione speciale 11/2023 della Corte dei Conti Europea sul sostegno dell’Ue alla digitalizzazione delle scuole. “Chinnici ha sottolineato che “quello del potenziamento dell’istruzione digitale è un tema davvero fondamentale per nostri giovani e quindi per il futuro dell’Europa” aggiungendo che “Nonostante le scuole di alcuni Stati membri siano riuscite ad adottare alcuni elementi importanti del Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027, in altri Stati, molti istituti non erano nemmeno a conoscenza di tali sostegni. Per questo la Commissione entro la fine del 2024 dovrebbe promuovere più attivamente le proprie azioni in questo ambito”. (segue) (Res)