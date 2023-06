Istruzione: Chinnici (Ppe), “azioni mirate ed efficaci per digitalizzazione delle scuole dell’Ue” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Chinnici, inoltre “le azioni finanziate dall’Ue hanno generalmente privilegiato interventi singoli, come l’acquisto di dispositivi per docenti e studenti, o formazione per i docenti. Tuttavia solo un ridotto numero di istituti scolastici hanno raggiunto il valore-obiettivo stabilito dalla Commissione nel 2016 in termini di connettività strategica, in base al quale tutte le scuole dell’Unione dovrebbero disporre di una connessione a banda larga ad alta velocità entro il 2025”. Chinnici ha rilevato, infine, che: “E’ evidente che l’acquisto dei dispositivi o la formazione dei docenti, pur essendo condizioni essenziali per il raggiungimento dell’obiettivo di digitalizzazione delle scuole, non sono di per sé un indicatore della qualità dell’istruzione digitale effettivamente raggiunta nelle scuole”. (Res)