Germania: Ferrovie propongono a sindacato conciliazione per evitare scioperi in estate

- Le Ferrovie tedesche (Db) hanno proposto al Sindacato delle ferrovie e dei trasporti (Evg) “una conciliazione” per evitare gli scioperi durante le vacanze estive. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Secondo quanto reso noto in precedenza dal quotidiano “Bild”, l'Evg intende indire uno sciopero dei treni in tutta la Germania per il 4 luglio. L'astensione dal lavoro dovrebbe essere di 24 ore, con l'annuncio da parte del sindacato che dovrebbe arrivare domani 29 giugno. Da mesi, l'Evg e Db si confrontano in un'accesa disputa sul rinnovo del contratto collettivo, con il sindacato che ha già tenuto diversi scioperi. L'Evg chiede un aumento dei salari del 12 per cento contro l'inflazione elevata o almeno 650 euro in più al mese per tutti i lavoratori del settore ferroviario. Db ha respinto tali richieste. (Geb)