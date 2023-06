Burkina Faso: oltre 60 militari e volontari dell'esercito uccisi in attacchi jihadisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 60 militari e volontari integrati nell'esercito del Burkina Faso sono morti di recente in attentati jihadisti. Lo hanno riferito in un comunicato le Forze armate del Paese. Un primo episodio ha interessato un convoglio di rifornimenti scortato da unità militari di ritorno da Djibo, nel nord del Paese, che è stato assalito dai miliziani vicino Namsiguia. Il combattimento "particolarmente violento" ha provocato l'uccisione di 31 militari e 3 volontari oltre che danni materiali, “nonostante la vigorosa risposta dei reparti”. Sono da aggiungere al bilancio una ventina di feriti, che sono stati ricoverati e curati nelle vicine strutture sanitarie. “Una decina di elementi sono ancora ricercati dai rinforzi schierati per il proseguimento delle operazioni di ricerca e risposta”, ha aggiunto lo Stato Maggiore dell'esercito, indicando che nell'operazione sono stati "neutralizzati" oltre 40 terroristi. In un altro attacco, invece, sono morti oltre 30 civili ausiliari dell'esercito. L'attacco ha interessato la base di Noaka, nel centro-nord, che viene gestita proprio dai volontari.(Res)