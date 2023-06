Nepal: oltre 900 casi di dengue dall’inizio dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’anno in Nepal sono stati registrati 946 casi di dengue, la maggior parte negli ultimi giorni. Lo ha reso noto la divisione Epidemiologia e controllo delle malattie, che sospetta la presenza di numerosi focolai nel Paese al momento. I casi hanno interessato 47 distretti, fra cui i tre della Valle di Katmandu (Katmandu, Lalitpur e Bhaktapur). L’anno scorso il virus si era diffuso in tutti i 77 distretti, infettando almeno 54 mila persone e uccidendone 88. La stagione post-monsonica è quella in cui la dengue si trasmette più facilmente, ma ormai il virus è diventato endemico la trasmissione avviene anche in altri periodi. (segue) (Inn)