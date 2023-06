Nepal: oltre 900 casi di dengue dall’inizio dell’anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La febbre dengue è una malattia infettiva tropicale di origine virale. Il virus da cui prende il nome esiste in cinque diversi sierotipi. La malattia è trasmessa da zanzare del genere Aedes, in particolare Aedes Aegypti. I sintomi sono febbre, cefalea, dolori muscolare e articolare, esantema. In una piccola percentuale di casi si sviluppa una febbre emorragica che può essere letale. Non esiste una vaccinazione efficace e l’infezione da un sierotipo garantisce l’immunità a vita solo per quello e un’immunità non duratura per gli altri. La prevenzione si fonda sull’eliminazione delle zanzare e del loro habitat. (Inn)