- La Nato dovrebbe smettere di considerare la Russia prendendo delle decisioni importanti, come l'adesione dell'Ucraina all'alleanza. Lo ha sostenuto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando alla Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale ucraino) in occasione della Giornata della Costituzione. Il presidente si è detto sicuro del fatto che dopo la vittoria di Kiev i Paesi membri della Nato vorranno schierare le brigate militari ucraine nei territori degli Stati adiacenti all'Ucraina, perché l'Ucraina si è dimostrata come un Paese forte. In questo modo, la Nato garantirà la sicurezza dell'Ucraina e le forze ucraine a sua volta garantiranno la protezione per gli altri membri dell'Alleanza. "Perché questo diventi realtà, è necessario che tutti i nostri partner dell'Alleanza smettano di guardare indietro al Cremlino quando prendono decisioni importanti. Anche le forze interne della stessa Russia hanno smesso di considerare il debole titolare del Cremlino", ha sottolineato Zelensky. "La follia di (presidente russo Vladimir) Putin ha portato al fatto che lui stesso si è nascosto in un bunker a causa della sua debolezza. Pertanto, è assurdo guardare indietro a un capo così inconsistente di uno Stato così inconsistente", ha concluso Zelensky. (Kiu)