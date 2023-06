Pnrr: Manfredi e Lo Russo, evento "Missione Italia" preziosa occasione di confronto su realizzazioni dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci di Napoli e Torino, Gaetano Manfredi e Stefano Lo Russo, presentano sul sito Anci la seconda edizione di "Missione Italia", l'evento sul Pnrr di Comuni e Città che l'Associazione dei Comuni italiani organizza il 5 e 6 luglio prossimi a Roma, presso il Centro Congressi La Nuvola. "Napoli – spiega nel video Manfredi – è in prima fila sul Pnrr, che prevede finanziamenti oltre il miliardo di euro. Siamo in perfetta tempistica e stiamo realizzando opere che cambieranno il volto della nostra città e il futuro dei nostri cittadini. Quello della Nuvola è un evento molto importante – aggiunge il sindaco di Napoli – per fare un punto di situazione del Pnrr in relazione alle città, che rappresentano il punto più avanzato nella realizzazione delle opere". "Sarebbe un errore imperdonabile restituire le risorse del Pnrr all'Unione europea – sottolinea da parte sua Stefano Lo Russo – e ancora più imperdonabile doverlo fare per incapacità gestionale. E' uno sforzo molto rilevante, sul quale le città possono dare un buon esempio all'intera pubblica amministrazione italiana. Tantissimi sono gli interventi messi a terra in questi mesi, soprattutto dai Comuni e dalle Città metropolitane, assolute protagoniste di questa stagione di progettazione e di avvio delle gare d'appalto. in questa cornice – conclude il primo cittadino di Torino – si inserisce 'Missione Italia', un evento nel quale si farà il punto sullo stato di attuazione del Piano, in un'ottica propositiva e mai di contrapposizione, per non lasciare indietro nessuno e, allo stesso tempo, fare in modo che queste risorse possano venire ben spese sui territori". (Com)