Imprese: Maire, nominata Nova in comitato Remunerazione, Mahne nuova Lead independent director

- Il Consiglio di amministrazione di Maire, riunitosi in data odierna, ha integrato il comitato per la Remunerazione della Società nominando il consigliere indipendente non esecutivo Isabella Maria Nova quale nuovo componente dello stesso. Conseguentemente, a decorrere dalla data odierna, il comitato per la Remunerazione – riferisce una nota – risulta composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Paolo Alberto De Angelis (presidente) e Isabella Maria Nova e dal consigliere non esecutivo Luigi Alfieri. I consiglieri Paolo Alberto De Angelis e Luigi Alfieri sono dotati di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive. In attuazione alla Raccomandazione 13 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di amministrazione di Maire ha altresì nominato il consigliere non esecutivo indipendente Cristina Finocchi Mahne quale nuovo Lead independent director di Maire, con efficacia dalla data odierna. (Com)