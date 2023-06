Francia-Mongolia: Colonna inizia domani visita di due giorni a Ulan-Bator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna farà visita per due giorni da domani in Mongolia per rafforzare la cooperazione bilaterale tra Parigi e Ulan Bator, soprattutto nel campo dell'uranio e dei metalli critici. Lo riferiscono i media francesi, spiegado che la visita è stata organizzata su invito delle autorità mongole. La Mongolia ha "risorse che non sono sufficientemente sfruttate e che del resto non sono nemmeno identificate", ha affermato una fonte diplomatica francese. La Francia "ha diversi progetti in corso, tra cui uno importante che punta a sfruttare delle miniere d'uranio", ha affermato la fonte. (Frp)