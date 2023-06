Imprese: Cy4gate si aggiudica contratto da 5,4 milioni di euro su cyber intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4gate, gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360 gradi, ha siglato un importante contratto estero per la fornitura dei sistemi di Cyber Intelligence. Il valore complessivo del contratto acquisito – riferisce una nota – ammonta a 5.400.000 euro per la durata di 12 mesi. Il gruppo Cy4gate, potendo contare sulle sinergie di prodotto e tecnologiche che derivano dalle recenti acquisizioni, consolida la sua presenza non solo sul mercato nazionale ma anche sui mercati esteri, con l’acquisizione di clienti particolarmente esigenti e diversificati per necessità operative. Il contratto permetterà di migliorare e rafforzare le capacità tecnologiche e quindi irrobustire le performance dei prodotti venduti per rendere ancor più funzionale ed efficiente la user experience. Emanuele Galtieri, Ad e General Manager di Cy4gate, ha dichiarato: “Questo nuovo importante contratto per il nostro gruppo, giunto a conclusione di un articolato percorso di business development e di selezione su mercati esteri, rappresenta una nuova sfida vinta che corrobora e rafforza la strategia di gruppo focalizzata sul design e sviluppo di tecnologie proprietarie necessarie a mantenere e incrementare competenze distintive e di eccellenza in una nicchia di mercato, la cyber intelligence appunto, che richiede l’impiego di tecnologie d’avanguardia a allo stato dell’arte”. (Com)