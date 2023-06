Municipio Roma XV: al via "Al centro del cerchio", progetto per bambini e famiglie con fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa da poco la conferenza stampa di presentazione di "Al Centro del Cerchio", il nuovo progetto del Municipio Roma XV che per la prima volta apre le porte di un Centro Anziani del territorio alle bambine e ai bambini nella fascia d'età 0-5 anni e ai loro genitori, tutti appartenenti a famiglie con fragilità. Così in una nota l'assessora alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Sanità del Municipio Roma XV, Agnese Rollo. "Inaugurato a metà giugno nei locali del Csa San Felice Circeo sulla Cassia, Al Centro del Cerchio nasce con l'idea di tutelare i diritti dei minori migliorando la qualità del loro sviluppo e allo stesso tempo supportare i genitori e i neo genitori in un percorso di crescita e migliorativo delle competenze genitoriali. Un primo segnale di apertura alle altre generazioni come da nuovo regolamento dei centri anziani che pone le basi per un percorso di condivisione, inclusione e partecipazione attiva", prosegue. (segue) (Com)