Municipio Roma XV: al via "Al centro del cerchio", progetto per bambini e famiglie con fragilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il servizio, reso possibile grazie all'enorme lavoro dei Servizi Sociali del Municipio XV con la Comunità Educante, alla collaborazione con Asl Roma 1, delle associazioni territoriali e di tutti gli iscritti al Centro, e grazie al coordinamento della Cooperativa Sociale Cassiavass che si occuperà della gestione del servizio, con tre aperture settimanali, propone orientamento ai servizi, laboratori creativi, spettacoli di burattini e cineforum, assistenza legale, supporto alla genitorialità, training di educazione digitale e collaborazioni con i consultori di Asl Roma 1 e Croce Rossa Italiana. L'apertura di una struttura a disposizione degli anziani ai più piccoli e alle loro famiglie, non può che produrre effetti positivi; dopo gli anni difficili della pandemia dobbiamo tornare a condividere il più possibile spazi e progettualità e possiamo farlo anche ripartendo proprio dai nostri Centri Anziani. Voglio davvero ringraziare chi, insieme a me, al presidente Daniele Torquati e all'assessora Tatiana Marchisio, ha creduto fortemente nel progetto; una novità per il Municipio Roma XV possibile solo grazie allo sforzo dei Servizi Sociali Municipali, di Cassiavass e di tutti gli attori coinvolti", conclude. (Com)