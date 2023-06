Ue: Cesa, abbiamo bisogno di Europa più agile che garantisca prosperità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una politica monetaria restrittiva rischia di far precipitare l’Europa in una forte recessione. Abbiamo bisogno di un’Europa più agile, più flessibile che garantisca prosperità e crescita”. Lo ha detto il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa intervenendo alla Camera durante il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. “Il governo ha piena legittimità a negoziare alcuni punti che ritiene strategici, come parametri del Patto di stabilità o Unione bancaria”, ha aggiunto Cesa.(Rin)