Bce: Gobbi (Banca d'Italia), non ci sono smarcamenti, scelte politiche monetarie sono nostre

- Il problema è l'inflazione e le decisioni della Bce "vengono prese sulla base dei dati dell'inflazione", siccome "facciamo parte della Bce per cui alla fine quando il governatore parla di scelte politiche monetarie usa il 'noi'. Quindi non ci sono smarcamenti". A dirlo è Giorgio Gobbi, Direttore della Sede di Milano della Banca d'Italia, a margine della presentazione del Rapporto annuale sulle Economia della Lombardia, in corso oggi a Milano. "Siamo passati da un decennio in cui i tassi d'interesse erano scomparsi a un decennio in cui sono riapparsi, forse troppo rapidamente" ha osservato Gobbi.(Rem)