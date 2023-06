Ucraina: Fratoianni, governo assolutamente inerte nell'iniziativa diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lei presidente Meloni è venuta qui a dirci che il suo governo è impegnato nell' iniziativa diplomatica, ma non ne ha citata alcuna. Nelle sue parole non ha trovato neanche il tempo di augurare successo alla missione del Vaticano, con il cardinale Zuppi oggi a Mosca". Lo afferma Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra intervenendo nell'Aula di Montecitorio dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio. "È evidente che voi siete tanto ma tanto impegnati - prosegue il leader di SI - nell' iniziativa diplomatica, lo dico ironicamente. Ciò che rimane è l'economia di guerra: l'Europa ha pure autorizzato l'uso di fondi invece che per il futuro delle nuove generazioni per produrre munizioni. Insomma più spese per armamenti e poco importa se l'Italia non spenderà quei soldi per armi, anche se solo lo farà qualche altro Stato quell'utilizzo sarà il tradimento della vocazione e del sogno europeo", ha aggiunto. "L'economia di guerra tradisce la transizione ecologica, riporta - conclude Fratoianni - all'economia del fossile, riporta indietro politiche sociali di protezione delle fasce più deboli e fragili", ha concluso Fratoianni. (Rin)