Sicilia: A2A ha distribuito 45 milioni di valore economico nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi da Stefano Granella, Chief Strategy&Growth del Gruppo A2A, alla presenza di Giovanni Pino, sindaco di San Filippo del Mela, Giuseppe Midili, sindaco di Milazzo, e Francesco Caminiti, assessore alle Politiche Energetiche e Ambientali del Comune di Messina, la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio siciliano nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. “Presentiamo oggi i risultati del nostro secondo Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia: nel 2022 abbiamo distribuito in questa Regione 45 milioni di euro di valore economico, oltre il 40 per cento in più rispetto al 2021, e investito 15 milioni in infrastrutture e impianti per valorizzare le materie prime di cui questa zona è ricca, come il sole e il vento. Grazie a questi abbiamo generato energia pulita evitando l’emissione di quasi 20.000 tonnellate di CO2”, dichiara Stefano Granella, Chief Strategy&Growth di A2A. “Forti dei risultati ottenuti anche grazie al dialogo e alla fattiva collaborazione con gli stakeholder locali, nei prossimi anni continueremo a promuovere l'innovazione e a sostenere iniziative che favoriscano il percorso verso la transizione ecologica dell’isola”. (segue) (Com)