Sicilia: A2A ha distribuito 45 milioni di valore economico nel 2022 (2)

- In continuità con l’impegno portato avanti nell’ultimo triennio per l’ascolto e il dialogo con le comunità in cui il Gruppo opera, nel 2023 il percorso dei Forum Multistakeholder di A2A prevede il coinvolgimento di 11 territori in tutta Italia, attraverso momenti di confronto per contribuire sinergicamente allo sviluppo sostenibile del Paese. Nell’ambito delle “Alleanze per la transizione ecologica”, in collaborazione con The European House Ambrosetti, la presentazione del Bilancio è stata infatti preceduta da una discussione con gli stakeholder locali per identificare, sulla base dei risultati del primo ciclo di incontri del 2022, progettualità concrete e “su misura” per accelerare la transizione ecologica, anche alla luce degli obiettivi del Piano Industriale di A2A. Le iniziative di ascolto degli stakeholder hanno già coinvolto Cremona, Bergamo e la Calabria, cui si aggiungeranno nel corso dell’anno altri 7 territori: Valtellina e Valchiavenna, Brescia, Milano, Seregno, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Puglia. (Com)