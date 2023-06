Somalia: forze dell'Unione africana riconsegnano all'esercito altre tre basi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di pace dell'Unione africana (Ua) in Somalia hanno consegnato altre tre basi militari all'esercito somalo, nel quadro del loro graduale ritiro dal Paese e del passaggio di consegne nel settore della sicurezza alle Forze armate somale. Lo riferisce la stampa locale, precisando che ieri la Missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (Atmis) ha riconsegnato all'esercito la gestione delle basi di Adale, Mirtaqwa e Hajji Ali, nella regione del Medio Scebeli, basi che fino ad ora erano state gestite dal contingente burundese della missione. Nel corso di quest'anno le forze Ua hanno così riconsegnato in tutto all'esercito somalo sei basi militari, cinque delle quali nel Medio Scebeli. La prima è stata resa il 22 gennaio. L’Unione africana ha avviato le operazioni di ritiro delle sue truppe di stanza in Somalia, un processo al termine del quale l’Esercito nazionale somalo (Sna) sarà responsabile della gestione della sicurezza sul territorio nazionale. Il processo, avviato il 15 giugno, prevede entro la fine del mese il rientro di 2 mila uomini integrati nella Missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (Atmis) sui 22 mila totali, mentre ulteriori 3 mila verranno ritirati in funzione di come evolverà la situazione sul campo. (segue) (Res)