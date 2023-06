Somalia: forze dell'Unione africana riconsegnano all'esercito altre tre basi militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progressivamente, quindi, passerà all’Esercito nazionale somalo (Sna) la gestione di basi operative, della logistica e di tutte le operazioni di contrasto ad Al Shabaab, il gruppo jihadista che da 15 anni conduce una sanguinosa insurrezione contro civili e militari. La questione è di cruciale importanza per Mogadiscio, che si trova nell'urgenza di garantire nel più breve tempo possibile requisiti minimi di sicurezza nel Paese, utilizzando progressivamente i militari formatisi nell'ultimo periodo per sostituire le truppe dell'Ua. Il governo ha annunciato di poter al momento integrare circa 20 mila unità dopo l'addestramento ricevuto all'estero - prevalentemente in Uganda, Kenya, Eritrea, Egitto - garantendo un ricambio ai militari dell'Unione africana in uscita e una risposta nazionale sul sensibile tema della sicurezza, mentre è ancora in corso una vasta offensiva contro Al Shabaab. (Res)