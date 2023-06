Croazia: austriaco "Kroneg Zeitung", nostri turisti "scioccati" da aumento dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I turisti austriaci "sono scioccati" dai prezzi in Croazia. Lo scrive il quotidiano austriaco "Kronen Zeitung" secondo cui nel Paese balcanico i prezzi "sono saliti alle stelle" dall'introduzione dell'euro il primo gennaio di quest'anno, e una destinazione turistica un tempo considerata economica si è trasformata ora in "una vacanza di lusso come nella costosissima Svizzera". Il quotidiano riporta alcune testimonianze di cittadini austriaci in vacanza nelle località di villeggiatura lungo la costa adriatica della Croazia che si lamentano dei "prezzi incredibili" di alcuni alimenti o servizi che costano "più che in Austria". Una pizza costa 18 euro, una bistecca 38 euro e il parcheggio a 40 euro sono tra gli esempi segnalati. (Seb)