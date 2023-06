Ucraina: Zelensky, non accetteremo mai un conflitto congelato con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non accetterà mai il protrarsi di un "conflitto congelato" con la Russia. Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, durante il suo discorso al Parlamento in occasione della Giornata della Costituzione che si celebra oggi nel Paese. "L'Ucraina non accetterà mai nessuna delle opzioni che portano ad un conflitto congelato. Al contrario, l'Ucraina aiuterà con la nostra formula di pace tutti gli altri popoli del mondo che cercano una pace reale", ha detto il presidente. Zelensky ha osservato che l'Ucraina scommetterà sulle alleanze. "Ovviamente, il mondo è e sarà dalla nostra parte. L'Ucraina rafforzerà le partnership e le alleanze a cui partecipa. Abbiamo sempre storicamente rafforzato l'Ue e dato all'unità europea una forza che l'Ue non ha mai avuto", ha proseguito il capo dello Stato. Zelensky ha aggiunto che "la componente ucraina è ciò che mancava" all'Unione europea. "L'Ucraina ha ottenuto lo status di candidato all'adesione all'Ue, adesso dobbiamo aprire un dialogo sulla piena adesione (...) Lo stesso sarà con la Nato, e questo non è un sogno, è già una realtà", ha concluso il presidente.(Kiu)