Speciale difesa: Russia-Cuba, Shoigu, pronti a fornire assistenza all'Avana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Russia è pronta a fornire assistenza a Cuba, che è diventata oggetto di sanzioni economiche illegali introdotte dagli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, nel corso di un incontro con il suo omologo cubano, Alvaro Lopez Miera, a Mosca. "In un momento in cui gli Stati Uniti stanno portando avanti un blocco commerciale ed economico illegale e illegittimo di Cuba da molti decenni, siamo pronti ad aiutare (...) i nostri amici cubani", ha affermato Shoigu. Inoltre, il ministro russo ha osservato che Cuba rimane un importante alleato della Russia e comprende le ragioni dietro l'operazione militare speciale in Ucraina. Infine il ministro russo ha aggiunto che la Russia prevede di sviluppare progetti militari congiunti con Cuba e ha proposto di discutere tutti i progetti esistenti e promettenti durante l'incontro. (Rum)