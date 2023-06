Speciale difesa: Ucraina, Usa annunciano nuovi aiuti militari per 500 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore di 500 milioni di dollari. In una nota, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha precisato che si tratta del 41mo pacchetto di assistenza approvato dall’amministrazione Biden da agosto del 2021. Nello specifico, gli aiuti includono nuove munizioni per i sistemi Patriot e Himars; missili Stinger; nuovi sistemi per la demolizione e la rimozione di ostacoli; attrezzature per le attività di sminamento; proiettili di artiglieria da 155 e 105 millimetri; 30 veicoli corazzati Bradley; 25 mezzi Stryker; missili teleguidati; missili Javelin; lanciarazzi At-4; missili anticarro; proiettili di precisione; e munizioni per armi leggere. (Was)