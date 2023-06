Germania: 522,821 tedeschi hanno lasciato la Chiesa cattolica nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 522.821 i tedeschi che hanno lasciato la Chiesa cattolica nel 2022, secondo i dati della Conferenza episcopale di Germania (Dbk). Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, si tratta di un nuovo massimo storico che supera nettamente il precedente del 2021, pari a 359.338. Per il teologo e canonista Thomas Schueller, in Germania, “la Chiesa cattolica sta morendo di una morte atroce davanti agli occhi di tutti”. La causa principale dell'incremento delle cifre può essere individuata nei numerosi scandali di abusi da cui la Chiesa cattolica tedesca è stata travolta negli ultimi anni. (Geb)