Ue: Dombrovskis, euro digitale sarà denaro pubblico e della Bce

- L'euro digitale sarà denaro della Banca centrale europea (Bce) e pubblico. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del quadro legislativo per una futura introduzione dell'euro digitale. "Come il contante sarà responsabilità della Bce", ha detto. Il vicepresidente dell'esecutivo Ue ha poi spiegato che c'è ancora del lavoro da fare per stabilire quale forma assumerà e come funzionerà esattamente l'euro digitale. "Ma il principio è chiaro, è una moneta pubblica e responsabilità della Bce, che si impegna a mantenere dei limiti per garantire che non ci siano eccessivi depositi bancari fuorilegge. Si sta anche cercando di capire come garantire che si tratti di un conto in euro per persona", ha poi aggiunto. "Allo stesso tempo, le banche o la Bce non disporrebbero di dati sull'utilizzo dei portafogli digitali o di modelli di pagamento simili. È come se ci fosse una certa somiglianza con il denaro contante: le banche vedono quando si depositano i soldi negli sportelli bancomat o quando si prelevano, ma non vedono come si spendono i contanti", ha concluso. (Res)