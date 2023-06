Ue: Giordano (Fd'I), Italia sosterrà diritto Ucraina a far parte della famiglia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi sosterremo con forza il diritto degli ucraini a far parte della grande famiglia europea. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Giordano, nel suo intervento in Aula durante le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Non possiamo non ricordare le decine di migliaia di morti civili e militari e le migliaia di bambini ucraini deportati in Russia. Alle loro famiglie deve andare ogni giorno il nostro primo pensiero. La Russia - ha sottolineato - deve porre fine immediatamente a questa guerra atroce. L'Italia e l'Unione europea rimarranno al fianco dell'Ucraina fornendo il proprio risoluto sostegno umanitario, militare, politico e finanziario per tutto il tempo necessario. Non abbiate paura di scommettere sulla vittoria dell'Ucraina", ha aggiunto.(Rin)